Тренер «Оренбурга» Слишкович: мы показали хороший и достаточно зрелый футбол

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:0).

«Эмоции от игры положительные. Конечно, надеялся сегодня закрыть эту историю с Кубком, пройти дальше —и у нас получилось. Очень доволен ребятами, тем, что показывали хороший и достаточно зрелый футбол. У нас было много молодых игроков без большой практики игры в РПЛ. Думаю, про нашу победу никто ничего не может сказать. «Ахмат» попробовал тяжёлую артиллерию против нас, но мы заслуженно победили», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».