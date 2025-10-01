Тренер «Оренбурга» Слишкович: мы показали хороший и достаточно зрелый футбол
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (1:0).
Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Поройков – 70'
«Эмоции от игры положительные. Конечно, надеялся сегодня закрыть эту историю с Кубком, пройти дальше —и у нас получилось. Очень доволен ребятами, тем, что показывали хороший и достаточно зрелый футбол. У нас было много молодых игроков без большой практики игры в РПЛ. Думаю, про нашу победу никто ничего не может сказать. «Ахмат» попробовал тяжёлую артиллерию против нас, но мы заслуженно победили», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
