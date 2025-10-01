Мбаппе: победа над «Кайратом» поможет забыть о поражении от «Атлетико»? Нет, нет, никогда
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не считает, что после победы в игре Лиги чемпионов с «Кайратом» со счётом 5:0 «сливочные» должны забыть о разгромном поражении во встрече чемпионата Испании с «Атлетико» (2:5).
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14' 1:1 Мбаппе – 25' 1:2 Гюлер – 36' 2:2 Сёрлот – 45+3' 3:2 Альварес – 51' 4:2 Альварес – 63' 5:2 Гризманн – 90+3'
«Мы должны продолжать думать о поражении в матче с «Атлетико» и работать над улучшением игры каждый день и каждую неделю, чтобы не пережить ещё один такой вечер.
Заставит ли нас эта победа забыть о результате дерби? Нет, нет, никогда не должны забывать, не можем забыть того, что произошло», — сказал Мбаппе в интервью после матча с «Кайратом».
Следующий матч между «Реалом» и «Атлетико» в чемпионате Испании состоится 22 марта.
Материалы по теме
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:
