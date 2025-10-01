Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Панамы U20 — Сборная Украины U20, результат матча 30 сентября 2025, счёт 1:1, 2-й тур ЧМ-2025 до 20 лет

Сборная Украины не смогла победить Панаму в матче чемпионата мира до 20 лет
Аудио-версия:
Комментарии

Молодёжная сборная Украины сыграла вничью с командой Панамы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Вальпараисо завершилась со счётом 1:1.

U20 ЧМ-2025 — финальный раунд . Группа B. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 23:00 МСК
Панама U20
Окончен
1 : 1
Украина U20
0:1 Синчук – 6'     1:1 Herrera – 36'    

В составе украинской команды на шестой минуте с пенальти отличился Геннадий Синчук. На 36-й минуте в составе сборной Панамы счёт сравнял Густаво Эррера.

Национальная команда Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, набрала четыре очка и идёт первой в таблице группы В. Панама с одним очком располагается на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа 3 октября Украина сыграет с Парагваем. Панама в этот же день встретится с командой Южной Кореи.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.

Календарь МЧМ-2025
Турнирная таблица МЧМ-2025
Материалы по теме
Сборная США выиграла матч со счётом 9:1 на молодёжном чемпионате мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android