Сборная Украины не смогла победить Панаму в матче чемпионата мира до 20 лет

Молодёжная сборная Украины сыграла вничью с командой Панамы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди игроков до 20 лет. Встреча в чилийском городе Вальпараисо завершилась со счётом 1:1.

В составе украинской команды на шестой минуте с пенальти отличился Геннадий Синчук. На 36-й минуте в составе сборной Панамы счёт сравнял Густаво Эррера.

Национальная команда Украины, которую возглавляет Дмитрий Михайленко, набрала четыре очка и идёт первой в таблице группы В. Панама с одним очком располагается на третьей строчке.

В заключительном туре группового этапа 3 октября Украина сыграет с Парагваем. Панама в этот же день встретится с командой Южной Кореи.

В прошлый раз чемпионат мира до 20 лет проводился в 2023 году, тогда победу одержала молодёжная сборная Уругвая, которая в финале одолела Италию со счётом 1:0.