Главная Футбол Новости

Черчесов — после 0:1 от «Оренбурга»: сказал Слишковичу — не надо столько лежать на поле
Аудио-версия:
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на домашнее поражение своей команды от «Оренбурга» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 1
Оренбург
Оренбург
0:1 Поройков – 70'    

— Со стороны показалось, что в каких‑то моментах «Ахмату» не хватило хладнокровия. Так ли это?
— Не знаю, что вам показалось, но соперник тоже играет. Я и тренера (Владимира Слишковича. — Прим. «Чемпионата») поздравил, единственное, что сказал — всё‑таки не надо столько лежать на поле. Нам надо провести анализ и готовиться к следующему матчу. Сегодня была непростая игра, она нам не удалась, — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После поражения от «Оренбурга» «Ахмат» лишился шансов на выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Видео: Истории про Черчесова от Шунина

Тренер «Ахмата» Черчесов: «Оренбург» бился на поле, а мы не реализовали свои моменты
