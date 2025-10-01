Хавбек «Кайрата» дал обещание после разгромного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Офри Арад поделился эмоциями после разгромного поражения от мадридского «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Конечно, мы хотели показать результат получше, но это «Реал» Мадрид — одна из лучших команд в истории Лиге Чемпионов. Мы вышли сражаться и сделали всё возможное. Счёт 0:5 не отражает полной картины матча. Это историческая ночь для Казахстана, мы многое получили из этой игры. В следующем постараемся взять очки», — приводит слова Арада Sports.kz.

В игре 3-го тура соревнований казахстанская команда встретится с «Пафосом» из Кипра. Матч пройдёт 21 октября.