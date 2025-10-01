Скидки
Хавбек «Кайрата» дал обещание после разгромного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов

Хавбек «Кайрата» дал обещание после разгромного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов
Комментарии

Полузащитник казахстанского «Кайрата» Офри Арад поделился эмоциями после разгромного поражения от мадридского «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Конечно, мы хотели показать результат получше, но это «Реал» Мадрид — одна из лучших команд в истории Лиге Чемпионов. Мы вышли сражаться и сделали всё возможное. Счёт 0:5 не отражает полной картины матча. Это историческая ночь для Казахстана, мы многое получили из этой игры. В следующем постараемся взять очки», — приводит слова Арада Sports.kz.

В игре 3-го тура соревнований казахстанская команда встретится с «Пафосом» из Кипра. Матч пройдёт 21 октября.

