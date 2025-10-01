Хавбек «Кайрата» дал обещание после разгромного поражения от «Реала» в Лиге чемпионов
Поделиться
Полузащитник казахстанского «Кайрата» Офри Арад поделился эмоциями после разгромного поражения от мадридского «Реала» (0:5) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Конечно, мы хотели показать результат получше, но это «Реал» Мадрид — одна из лучших команд в истории Лиге Чемпионов. Мы вышли сражаться и сделали всё возможное. Счёт 0:5 не отражает полной картины матча. Это историческая ночь для Казахстана, мы многое получили из этой игры. В следующем постараемся взять очки», — приводит слова Арада Sports.kz.
В игре 3-го тура соревнований казахстанская команда встретится с «Пафосом» из Кипра. Матч пройдёт 21 октября.
Комментарии
- 1 октября 2025
-
01:43
-
01:39
-
01:00
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:30
-
00:27
-
00:20
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 30 сентября 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:29
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:07
-
23:04
-
23:00
-
22:59
-
22:57
-
22:53
-
22:52
-
22:47
-
22:42
-
22:39
-
22:38
-
22:35