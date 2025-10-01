Гризманн стал первым игроком в истории «Атлетико», забившим 200 голов за клуб
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал первым игроком в истории клуба, который забил 200 мячей. Об этом сообщает официальный сайт «матрасников».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Распадори – 4' 2:0 Ле Норман – 33' 3:0 Гризманн – 45+1' 3:1 Буркардт – 57' 4:1 Симеоне – 70' 5:1 Альварес – 82'
Произошло данное событие в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Айнтрахтом» (5:1). Французский форвард отметился юбилейным мячом на 45-й минуте. Гризманн является рекордсменом мадридского клуба по числу голов.
На данный момент вторым по числу голов за «Атлетико» среди действующих игроков является вингер Анхель Корреа с 88 забитыми мячами, который выступает за мексиканский клуб «Тигрес». Среди текущих игроков мадридцев полузащитник Коке занимает третье место с 48 голами.
