Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России

«Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

«Краснодар» гарантировал себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. В домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира «быки» победили в серии пенальти московское «Динамо» (0:0, пен. 4:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
4 : 2
Динамо М
Москва

Это позволило «Краснодару» набрать 11 очков в пяти матчах при восьми очках в пяти матчах у «Динамо», у остальных участников группы B «Крыльев Советов» и «Сочи» шесть и два очка соответственно при игре в запасе. Таким образом, теоретические шансы опередить чёрно-зелёных в итоговой таблице группы имеют только «Крылья Советов», которым осталось провести два матча, поскольку «Динамо» с одним оставшимся матчем уступает «Краснодару» по личным встречам (0:4, 0:0, пен. 2:4).

Напомним, что две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, третье место — в первом этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»

Материалы по теме
«Краснодар» всё ещё первый в группе! Лидеры «Динамо» провалили серию пенальти
«Краснодар» всё ещё первый в группе! Лидеры «Динамо» провалили серию пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android