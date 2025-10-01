«Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России

«Краснодар» гарантировал себе участие в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. В домашнем матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира «быки» победили в серии пенальти московское «Динамо» (0:0, пен. 4:2).

Это позволило «Краснодару» набрать 11 очков в пяти матчах при восьми очках в пяти матчах у «Динамо», у остальных участников группы B «Крыльев Советов» и «Сочи» шесть и два очка соответственно при игре в запасе. Таким образом, теоретические шансы опередить чёрно-зелёных в итоговой таблице группы имеют только «Крылья Советов», которым осталось провести два матча, поскольку «Динамо» с одним оставшимся матчем уступает «Краснодару» по личным встречам (0:4, 0:0, пен. 2:4).

Напомним, что две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России, третье место — в первом этапе 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Видео: Стадион «Краснодара» скандирует фамилию «Га-лиц-кий»