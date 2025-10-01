Защитник «Кайрата» Сорокин отреагировал на разгромное поражение от «Реала» в ЛЧ

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин прокомментировал разгромное домашнее поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

— Исторический матч. Несмотря на поражение, какие эмоции вы сейчас испытываете?

— Отрицательные. Проиграли 0:5. Настраивались на положительный результат. Но «Реал» — это «Реал», ощутимая разница. Мы старались навязывать свой футбол и пользоваться моментами, которые у нас были, но, к сожалению, мы проиграли эту игру, — приводит слова Сорокина Sports.kz.

Напомним, в матче 1-го тура «Кайрат» в гостях разгромно уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4). Далее казахстанскую команду ждёт домашняя встреча с кипрским «Пафосом».