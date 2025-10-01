Скидки
Защитник «Кайрата» Сорокин отреагировал на разгромное поражение от «Реала» в ЛЧ

Защитник «Кайрата» Егор Сорокин прокомментировал разгромное домашнее поражение в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

— Исторический матч. Несмотря на поражение, какие эмоции вы сейчас испытываете?
— Отрицательные. Проиграли 0:5. Настраивались на положительный результат. Но «Реал» — это «Реал», ощутимая разница. Мы старались навязывать свой футбол и пользоваться моментами, которые у нас были, но, к сожалению, мы проиграли эту игру, — приводит слова Сорокина Sports.kz.

Напомним, в матче 1-го тура «Кайрат» в гостях разгромно уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4). Далее казахстанскую команду ждёт домашняя встреча с кипрским «Пафосом».

