«Ахмат» и «Рубин» утратили шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Грозненский «Ахмат» и казанский «Рубин» потеряли возможность выхода в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 30 сентября в матчах 5-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира «Рубин» проиграл на своём поле петербургскому «Зениту» (0:1), «Ахмат» — «Оренбургу» (0:1).

По итогу этих матчей у «Ахмата» осталось три очка в пяти играх, у «Рубина» — четыре, «Оренбург» набрал восемь очков, а досрочно обеспечивший себе первое место в группе A «Зенит» — 15. При этом всем командам этого квартета осталось провести на групповом этапе по одному матчу.

Таким образом, «Оренбург» гарантировал себе второе место в группе и участие в верхней сетке плей-офф Кубка России, «Ахмат» и «Рубин» сохранили шансы только на третье место, дающее право выхода в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

Видео: В чём был феномен золотого «Рубина»