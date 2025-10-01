«Реал» разгромил «Кайрат», впервые за семь месяцев победив в гостях в ЛЧ
Испанский «Реал» Мадрид разгромил в гостях казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0 в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «Королевский клуб» впервые за семь месяцев одержал победу в выездной встрече главного еврокубкового турнира.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
Крайняя победа в гостях у испанского гранда состоялась в феврале 2025 года. Тогда в стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одолел «Манчестер Сити» (3:2) на стадионе «Этихад».
Отметим, в игре 3-го тура общего этапа соревнований «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 22 октября. Всего на данный момент у подопечных Хаби Алонсо шесть очков по итогам 2-х набранных туров.
