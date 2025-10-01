«Реал» разгромил «Кайрат», впервые за семь месяцев победив в гостях в ЛЧ

Испанский «Реал» Мадрид разгромил в гостях казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0 в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Таким образом, «Королевский клуб» впервые за семь месяцев одержал победу в выездной встрече главного еврокубкового турнира.

Крайняя победа в гостях у испанского гранда состоялась в феврале 2025 года. Тогда в стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одолел «Манчестер Сити» (3:2) на стадионе «Этихад».

Отметим, в игре 3-го тура общего этапа соревнований «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 22 октября. Всего на данный момент у подопечных Хаби Алонсо шесть очков по итогам 2-х набранных туров.