Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Класс чувствуется». Капитан «Кайрата» Мартынович — о разгромном поражении от «Реала»

«Класс чувствуется». Капитан «Кайрата» Мартынович — о разгромном поражении от «Реала»
Аудио-версия:
Комментарии

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович высказался по поводу разгромного поражения в домашнем матче в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

— Первые 20 минут были для нас неплохими, мы старались высоко встречать… «Реал», наверное, не ожидал от нас такого давления с первых минут, но потом освоился, и, видимо, это сыграло злую шутку с нами. Играя высоко против таких быстрых нападающих, когда у тебя за спиной по 45 метров… Слишком много зон было.

— Все до начала игры говорили о разнице в классе. Насколько это ощущалось на поле?
— Конечно, ощущалось. Мы чувствовали, что большую часть матча были без мяча, много играли в обороне. Класс чувствуется: ребята там спокойно работают под давлением без проблемы — принимают, обыгрывают. Поэтому в этом, наверное, и есть мастерство, — приводит слова Мартыновича Sport.kz.

Напомним, в матче 1-го тура «Кайрат» в гостях разгромно уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4). Далее казахстанскую команду ждёт домашняя встреча с кипрским «Пафосом».

Материалы по теме
«Реал» разгромил «Кайрат», впервые за семь месяцев победив в гостях в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android