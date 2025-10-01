«Класс чувствуется». Капитан «Кайрата» Мартынович — о разгромном поражении от «Реала»

38-летний капитан алма-атинского «Кайрата» Александр Мартынович высказался по поводу разгромного поражения в домашнем матче в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

— Первые 20 минут были для нас неплохими, мы старались высоко встречать… «Реал», наверное, не ожидал от нас такого давления с первых минут, но потом освоился, и, видимо, это сыграло злую шутку с нами. Играя высоко против таких быстрых нападающих, когда у тебя за спиной по 45 метров… Слишком много зон было.

— Все до начала игры говорили о разнице в классе. Насколько это ощущалось на поле?

— Конечно, ощущалось. Мы чувствовали, что большую часть матча были без мяча, много играли в обороне. Класс чувствуется: ребята там спокойно работают под давлением без проблемы — принимают, обыгрывают. Поэтому в этом, наверное, и есть мастерство, — приводит слова Мартыновича Sport.kz.

Напомним, в матче 1-го тура «Кайрат» в гостях разгромно уступил лиссабонскому «Спортингу» (1:4). Далее казахстанскую команду ждёт домашняя встреча с кипрским «Пафосом».