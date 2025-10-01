Рахимов отреагировал на вопрос, можно ли назвать провалом невыход «Рубина» из группы КР

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил на вопрос об отношении к возможному невыходу казанцев в плей-офф Фонбет Кубка России после домашнего поражения от «Зенита» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа.

— Если «Рубин» не выйдет из группы, можно ли назвать это провалом?

— Провалом я это не считаю, это будет неудачей. Что такое провал? Нас что, все рвут? У нас в Кубке большая ротация. Может всё случиться. Провал – это игра без шансов, здесь я этого не вижу. В Оренбурге мы с 25-й минуты играли в меньшинстве, и могли выиграть, Сиве мог забить в конце. Безнадёжности нет. Есть ещё одна игра, будем к ней готовиться. Проблема в том, что она опять будет через два дня на третий, — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

После собственного поражения от «Зенита» и последующего поражения «Ахмата» от «Оренбурга» (0:1) казанский «Рубин» утратил шансы на выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 22 октября в домашней игре 6-го тура группового этапа казанцы разыграют в очной встрече с «Ахматом» третье место в группе, дающее право выхода в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

