Алонсо одержал седьмую победу в тренерской карьере за 15 матчей Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0, одержал, таким образом, седьмую победу в тренерской карьере в главном еврокубковом турнире.

При этом в активе Алонсо 15 игр. Среди них два матча во главе «Королевского клуба» (две победы). Кроме того, на счету испанского специалиста пять побед в 13 матчах в Лиге чемпионов с немецким «Байером» (три ничьих и пять поражений).

Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. Отметим, в игре 3-го тура общего этапа соревнований «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 22 октября. Всего на данный момент у подопечных испанского специалиста шесть очков по итогам 2-х набранных туров.