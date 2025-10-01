Скидки
Главная Футбол Новости

Алонсо одержал седьмую победу в тренерской карьере за 15 матчей Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо после матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором его команда обыграла казахстанский «Кайрат» со счётом 5:0, одержал, таким образом, седьмую победу в тренерской карьере в главном еврокубковом турнире.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

При этом в активе Алонсо 15 игр. Среди них два матча во главе «Королевского клуба» (две победы). Кроме того, на счету испанского специалиста пять побед в 13 матчах в Лиге чемпионов с немецким «Байером» (три ничьих и пять поражений).

Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. Отметим, в игре 3-го тура общего этапа соревнований «Реал» встретится с «Ювентусом». Матч состоится 22 октября. Всего на данный момент у подопечных испанского специалиста шесть очков по итогам 2-х набранных туров.

