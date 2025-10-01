Александр Ерохин: у «Зенита» сейчас переломный момент, важно в каждой игре побеждать

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал выездную победу над казанским «Рубином» (1:0) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Сейчас у нас переломный момент, когда нам важно в каждой игре побеждать. В том числе и в кубковых матчах. Это важно для коллектива, для команды и для болельщиков», — сказал Ерохин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победа над «Рубином» позволила уже гарантировавшему себе первое место в группе «Зениту» набрать 15 очков в пяти матчах. Сине-бело-голубые продолжили победную серию во всех турнирах, которая составляет теперь четыре игры.

