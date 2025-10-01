Карпин объяснил нереализованные пенальти Миранчука и Гладышева в игре с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос о незабитых пенальти игроками своей команды в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром» — 0:0 (2:4 пен.).

— Такой удар Ярослава Гладышева с пенальти — это отсутствие игровой практики?

— Он так уже раньше забивал. Он пробил так, а Миранчук пробил выше, так получилось, — приводит слова Карпина официальный сайт бело-голубых.

Напомним, в послематчевой серии все игроки «Краснодара» реализовали свои удары с точки, тогда как у московской команды с пенальти забили лишь форварды: Иван Сергеев и Эль-Мехди Маухуб. Нападающий бело-голубых Ярослав Гладышев пробил несильно по центру, а голкипер «быков» Александр Корякин парировал удар. Кроме того, хавбек Антон Миранчук пробил выше ворот.