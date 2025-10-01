Скидки
Главная Футбол Новости

«Это провал». Защитник «Рубина» оценил выступление команды в Кубке России

«Это провал». Защитник «Рубина» оценил выступление команды в Кубке России
Защитник казанского «Рубина» Константин Нижегородов прокомментировал результаты своей команды на групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России после домашнего поражения от «Зенита» (0:1) в 5-м туре.

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

«Это провал. У нас есть задача на этот турнир, и мы хотим максимально продвинуться дальше. Осталась последняя игра, кроме победы мы ни на что не рассчитываем», — сказал Нижегородов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После собственного поражения от «Зенита» и последующего поражения «Ахмата» от «Оренбурга» (0:1) казанский «Рубин» утратил шансы на выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России. 22 октября в домашней игре 6-го тура группового этапа казанцы разыграют в очной встрече с «Ахматом» третье место в группе, дающее право выхода в первый этап 1/4 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов).

