Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем». Встреча завершилась со счётом 0:1.

«Снова разочарование. Мы сыграли совершенно иначе как с мячом, так и без него, чем в матче против «Кристал Пэлас». В первом тайме у нас была достаточно хорошая игра, и мы имели отличную возможность выйти вперёд с 1:0. В первой половине я заметил много хорошего, а во второй — гораздо меньше. Не думаю, что мяч в игре был много времени после перерыва, нападающий соперника несколько раз лежал на газоне. Нам было сложно поймать ритм.

Иногда нам удаётся немного перехитрить соперника в таких ситуациях, как с пенальти, и я не могу винить Доминика Собослаи в этом. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й — очень мудро с их стороны. Всё решают мелочи, как это было в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

Мы не так уж далеки от уровня игры прошлого сезона. Иногда такие результаты обусловлены расписанием, и матч с «Галатасараем» действительно оказался непростым. Теперь нас ждёт тяжёлая игра с «Челси», — приводит слова Слота издание BBC.

Единственный мяч в данной встрече забил нигерийский форвард турецкой команды Виктор Осимхен, реализовавший 11-метровый удар.