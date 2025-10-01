Скидки
Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов

Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Галатасараем». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Осимхен – 16'    

«Снова разочарование. Мы сыграли совершенно иначе как с мячом, так и без него, чем в матче против «Кристал Пэлас». В первом тайме у нас была достаточно хорошая игра, и мы имели отличную возможность выйти вперёд с 1:0. В первой половине я заметил много хорошего, а во второй — гораздо меньше. Не думаю, что мяч в игре был много времени после перерыва, нападающий соперника несколько раз лежал на газоне. Нам было сложно поймать ритм.

Иногда нам удаётся немного перехитрить соперника в таких ситуациях, как с пенальти, и я не могу винить Доминика Собослаи в этом. Они превратили 20%-й пенальти в 100%-й — очень мудро с их стороны. Всё решают мелочи, как это было в прошлом сезоне. Во второй раз подряд они складываются не в нашу пользу.

Мы не так уж далеки от уровня игры прошлого сезона. Иногда такие результаты обусловлены расписанием, и матч с «Галатасараем» действительно оказался непростым. Теперь нас ждёт тяжёлая игра с «Челси», — приводит слова Слота издание BBC.

Единственный мяч в данной встрече забил нигерийский форвард турецкой команды Виктор Осимхен, реализовавший 11-метровый удар.

