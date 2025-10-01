Моуринью назвал причины поражения «Бенфики» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси». Встреча завершилась с минимальным счётом 0:1.

«Мы провели четыре матча с интервалами в два дня. Мы не тренировались, а занимались только восстановлением, а одна из моих сильных сторон — это работа на поле и тренировки. У нас не было времени на это. Что касается сегодняшнего матча, то поражение всегда является поражением, но они могут быть разными. Это одно из тех поражений, которое может послужить хорошим толчком для игроков, так как была стабильная игра. Мы могли добиться ничейного результата, и это было бы положительным итогом.

Когда команда меняет тренера посреди сезона, это обычно происходит из-за плохих результатов. У нас были определённые трудности, а также период значительного давления на игроков из-за выборов в клубе — это почти политическая кампания, и игрокам не избежать этого», — приводит слова Моуринью издание BBC.

В следующем туре «Челси» 22 октября примет на своём поле «Аякс», «Бенфика» 21 октября сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».