Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Моуринью назвал причины поражения «Бенфики» в матче Лиги чемпионов с «Челси»

Моуринью назвал причины поражения «Бенфики» в матче Лиги чемпионов с «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси». Встреча завершилась с минимальным счётом 0:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Риос – 18'    
Удаления: Педро – 90+6' / нет

«Мы провели четыре матча с интервалами в два дня. Мы не тренировались, а занимались только восстановлением, а одна из моих сильных сторон — это работа на поле и тренировки. У нас не было времени на это. Что касается сегодняшнего матча, то поражение всегда является поражением, но они могут быть разными. Это одно из тех поражений, которое может послужить хорошим толчком для игроков, так как была стабильная игра. Мы могли добиться ничейного результата, и это было бы положительным итогом.

Когда команда меняет тренера посреди сезона, это обычно происходит из-за плохих результатов. У нас были определённые трудности, а также период значительного давления на игроков из-за выборов в клубе — это почти политическая кампания, и игрокам не избежать этого», — приводит слова Моуринью издание BBC.

В следующем туре «Челси» 22 октября примет на своём поле «Аякс», «Бенфика» 21 октября сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот объяснил поражение от «Галатасарая» в матче Лиги чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android