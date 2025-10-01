Гришин оценил важность матча «Локомотив» — ЦСКА в Кубке России для обоих соперников

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин высказался об игре московского «Локомотива» и о степени важности матча железнодорожников с ЦСКА в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Можно только похвалить «Локомотив». Команда не проиграла ни одного матча, играют более‑менее уверенно, но, конечно, не в такой яркий футбол, как другие команды. Однако это приносит им результат. Что касается матча Кубка России с ЦСКА, то, по сути, обеим командам эта игра не так важна, как следующие матчи в чемпионате», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — ЦСКА состоится 1 октября и начнётся в 20:30 мск. Красон-зелёные возглавляют таблицу группы D с девятью очками в четырёх матчах, армейцы при восьми очках в четырёх матчах находятся на втором месте.

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»