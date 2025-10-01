Скидки
«Кто их ждал?» Семак ответил на вопрос об игроках молодёжки в матче «Зенита» с «Рубином»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об игроках молодёжки в составе сине-бело-голубых в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Рубином» (1:0).

Fonbet Кубок России . Группа A. 5-й тур
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 3'    

— Ждали много молодёжи, но вышли только двое в концовке игры. С чем это связано?
— Кто их ждал? Они позавчера все играли, а самым свежим был Вадим Шилов. Мы взяли игроков молодёжки на всякий случай, некоторым дали игровое время. Остальные футболисты ещё получат свой шанс. Естественно, если бы счёт был другим, то выпустили бы побольше молодых игроков, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Отметим, в концовке встречи с казанцами за сине-бело-голубых вышли два игрока академии: полузащитник Даниил Кондаков и нападающий Вадим Шилов.

Новости. Футбол
