Аршавин сфотографировался со своим экс-одноклубником по «Арсеналу» Солом Кэмпбеллом
Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин сделал фотографию с бывшим одноклубником Солом Кэмпбеллом во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где встречались казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал» Мадрид. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Королевского клуба».
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Это бывший одноклубник Аршавина по «Арсеналу» Сол Кэмпбелл», — написано в телеграм-канале Фонбет.
Напомним, Аршавин выступал за лондонцев с 2009 по 2013 год, забив 23 гола. Кэмпбелл играл вместе с Андреем с января по август 2010 года. Кроме того, английский форвард играл за «пушкарей» с 2001 по 2006 годы.
