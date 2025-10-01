Аршавин сфотографировался со своим экс-одноклубником по «Арсеналу» Солом Кэмпбеллом

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин сделал фотографию с бывшим одноклубником Солом Кэмпбеллом во время матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, где встречались казахстанский «Кайрат» и испанский «Реал» Мадрид. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Королевского клуба».

«Это бывший одноклубник Аршавина по «Арсеналу» Сол Кэмпбелл», — написано в телеграм-канале Фонбет.

Напомним, Аршавин выступал за лондонцев с 2009 по 2013 год, забив 23 гола. Кэмпбелл играл вместе с Андреем с января по август 2010 года. Кроме того, английский форвард играл за «пушкарей» с 2001 по 2006 годы.