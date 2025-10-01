Аршавин прокомментировал разгромное поражение «Кайрата» в матче ЛЧ с «Реалом»

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу разгромного поражения казахстанской команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

«Кайрат» старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за «Кайратом», а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игрока «Кайрата» уставали.

Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Фонбет.

Напомним, это был первый домашний матч для казахстанской команды в рамках общего или группового этапа Лиги чемпионов в истории.