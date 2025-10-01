Аршавин прокомментировал разгромное поражение «Кайрата» в матче ЛЧ с «Реалом»

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями по поводу разгромного поражения казахстанской команды в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.
«Кайрат» старался, молодцы! Но, мне кажется, то, что предполагалось перед встречей, всё-таки свершилось. Начало было за «Кайратом», а потом «Реал» освоился, прибрал мячик к своим ногам, рукам и реализовал свой класс по мере того, как игрока «Кайрата» уставали.
Вот такое резюме, но праздник всё равно удался. Я думаю, что болельщики не пожалели, что пришли сегодня на стадион», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Фонбет.
Напомним, это был первый домашний матч для казахстанской команды в рамках общего или группового этапа Лиги чемпионов в истории.
- 1 октября 2025
-
04:45
-
04:40
-
04:25
-
04:02
-
03:53
-
03:24
-
03:12
-
03:06
-
03:04
-
02:56
-
02:48
-
02:47
-
02:35
-
02:34
-
02:20
-
02:15
-
02:09
-
01:59
-
01:59
-
01:43
-
01:39
-
01:00
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:30
-
00:27
-
00:20
-
00:15
-
00:01
-
00:00
- 30 сентября 2025
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:52