Аршавин назвал ключевой момент матча «Кайрата» с «Реалом», который предопределил исход
Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин высказался о ключевом моменте матча, который подпортил моральный дух казахстанской команды и предопределил исход матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

— Кто провалил матч?
— Провала такого не было. Но первая ошибка стоила гола, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила «Кайрату», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Фонбет.

Напомним, на 24-й минуте встречи произошла неудачная скидка головой в свою штрафную от игрока хозяев. Вингер мадридской команды Франко Мастантуоно подхватил мяч, пошёл в обыгрыш вратаря Шерхана Калмурзы, который снёс футболиста «Реала». 11-метровый удар реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.

Аршавин прокомментировал разгромное поражение «Кайрата» в матче ЛЧ с «Реалом»
