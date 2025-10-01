Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Аршавин назвал ключевой момент матча «Кайрата» с «Реалом», который предопределил исход

Экс-футболист «Зенита», «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин высказался о ключевом моменте матча, который подпортил моральный дух казахстанской команды и предопределил исход матча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом». Встреча завершилась со счётом 0:5.

— Кто провалил матч?

— Провала такого не было. Но первая ошибка стоила гола, убила надежду и чуть-чуть моральный дух подпортила «Кайрату», — приводит слова Аршавина телеграм-канал Фонбет.

Напомним, на 24-й минуте встречи произошла неудачная скидка головой в свою штрафную от игрока хозяев. Вингер мадридской команды Франко Мастантуоно подхватил мяч, пошёл в обыгрыш вратаря Шерхана Калмурзы, который снёс футболиста «Реала». 11-метровый удар реализовал французский форвард Килиан Мбаппе.