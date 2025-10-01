Скидки
Интер Майами — Чикаго Файр, результат матча 1 октября 2025, счет 3:5, регулярный чемпионат МЛС 2025

Дубль Суареса не помог «Интер Майами» уйти от результативного поражения в матче с «Чикаго»
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября мск на поле стадиона «Ди-Ар-Ви Пи-Эн-Кей Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата североамериканской МЛС между клубами «Интер Майами» и «Чикаго Файр». Гости выиграли встречу со счётом 5:3.

США — Major League Soccer . МЛС
01 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
3 : 5
Чикаго Файр
Чикаго
0:1 Davilla – 11'     0:2 Дин – 31'     1:2 Авилес – 39'     1:3 Куаме – 43'     2:3 Суарес – 57'     3:3 Суарес – 74'     3:4 Рейнольдс – 80'     3:5 Гутьеррес – 83'    

В первом тайме «Чикаго» вышел вперёд на два мяча благодаря голам д'Авильи на 11-й минуте и Джонатана Дина на 31-й минуте. На 40-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес отыграл один гол, но тремя минутами позже Роминиг Куаме восстановил разрыв.

Во втором тайме хозяева поля сравняли счёт благодаря дублю уругвайского форварда Луиса Суареса, отличившегося на 57-й и 74-й минутах. На 80-й минуте Джастин Рейнольдс вновь вывел вперёд «Чикаго». На 83-й минуте Брайан Гутьеррес установил окончательный счёт.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл полный матч и не отметился результативными действиями.

Комментарии
