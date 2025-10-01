«Ливерпуль» уступил «Галатасараю», поражение Рублёва и Хачанова в финале. Главное к утру

Английский «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче 2-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов, нигерийский форвард стамбульцев Виктор Осимхен забил гол с пенальти, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли Харри Хелиёвааре (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде, гол+пас российского хоккеиста Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Виннипег» (3:2) в предсезонном матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».