1 октября главные новости спорта, футбол, РПЛ, КР, ЛЧ, теннис, хоккей, КХЛ, НХЛ

«Ливерпуль» уступил «Галатасараю», поражение Рублёва и Хачанова в финале. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» (0:1) в матче 2-го тура общего группового этапа Лиги чемпионов, нигерийский форвард стамбульцев Виктор Осимхен забил гол с пенальти, российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли Харри Хелиёвааре (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде, гол+пас российского хоккеиста Кирилла Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Виннипег» (3:2) в предсезонном матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Ливерпуль» проиграл «Галатасараю» в матче Лиги чемпионов, Осимхен забил гол с пенальти.
  2. Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли в финале «пятисотника» в Пекине в парном разряде.
  3. Гол+пас Капризова помогли «Миннесоте» одолеть «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ.
  4. «Кайрат» разгромно проиграл «Реалу» в матче Лиги чемпионов, Мбаппе оформил хет-трик.
  5. «Краснодар» переиграл московское «Динамо» по пенальти в матче Кубка России.
  6. «Будё-Глимт» с Хайкиным упустил победу в концовке матча Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
  7. 200-й гол Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Айнтрахт» в матче Лиги чемпионов.
  8. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Пафос» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
  9. «Челси» благодаря автоголу Риоса переиграл «Бенфику» во 2-м туре Лиги чемпионов.
  10. Дубли Коростелёва и Порядина помогли «Спартаку» обыграть «Трактор» в результативном матче.
