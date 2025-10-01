Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарии по поводу предстоящего матча с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Для нас очень волнительно играть против команды, которая разделяет наш менталитет и у которой есть такой замечательный тренер, как Флик. Чтобы победить эту «Барсу», мы должны показать очень хорошую игру, как технически, так и эмоционально. И я считаю, что этот матч создан специально для двух команд», — приводит слова Луиса Энрике пресс-служба «ПСЖ».
Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
