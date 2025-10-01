Скидки
Пари Нижний Новгород — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
«Самое главное сохранить владение и не спешить». Хакими — о матче «Барселоны» и «ПСЖ» в ЛЧ

Аудио-версия:
Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по поводу предстоящего матча с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«В прошлый раз, когда я приезжал сюда, мы победили. И я надеюсь, что мы победим и завтра. Нам предстоит встреча с командой, состоящей из отличных игроков и с похожим на наш стилем игры. Мы в хорошей форме, с позитивной динамикой, и я думаю, что завтра будет прекрасный матч, который будет интересно посмотреть и посмотреть всем, кто любит футбол. Обе команды любят доминировать, владеть мячом. Мы не любим гоняться за мячом. Думаю, обе команды разделяют эту идею. Завтра, я думаю, команда, которая больше владеет мячом, создаст больше моментов. Это самое главное сохранить владение и не спешить. Так я это вижу», — приводит слова Хакими пресс-служба «ПСЖ».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

