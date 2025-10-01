«Нам придётся играть на пределе возможностей». Флик — о матче «Барселоны» и «ПСЖ» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарии по поводу предстоящего матча с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играем против лучшей команды прошлого сезона, и это большой вызов. «ПСЖ» — очень сильная команда. Мы с нетерпением ждём этого матча. Я думаю, нам нужно поработать над нашим планом на игру и над тем, что мы хотим делать, например, контролировать мяч и правильно располагаться на поле. Но это будет непросто, потому что они тоже в этом хороши. Так что с первой же секунды и до финального свистка нам придётся играть на пределе возможностей. Это Лига чемпионов, и здесь нет места ошибкам. Речь идёт не только об игре с мячом, но и о защите», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.