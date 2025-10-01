Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нам придётся играть на пределе возможностей». Флик — о матче «Барселоны» и «ПСЖ» в ЛЧ

«Нам придётся играть на пределе возможностей». Флик — о матче «Барселоны» и «ПСЖ» в ЛЧ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик дал комментарии по поводу предстоящего матча с «ПСЖ» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
01 октября 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем против лучшей команды прошлого сезона, и это большой вызов. «ПСЖ» — очень сильная команда. Мы с нетерпением ждём этого матча. Я думаю, нам нужно поработать над нашим планом на игру и над тем, что мы хотим делать, например, контролировать мяч и правильно располагаться на поле. Но это будет непросто, потому что они тоже в этом хороши. Так что с первой же секунды и до финального свистка нам придётся играть на пределе возможностей. Это Лига чемпионов, и здесь нет места ошибкам. Речь идёт не только об игре с мячом, но и о защите», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Суперкомпьютер оценил расстановку сил в матче Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android