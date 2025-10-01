Скидки
Футбол Новости

«Они проявили ко мне неуважение». Антони — о «Манчестер Юнайтед»

Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский вингер Антони, который в начале нынешнего сезона перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис», рассказал об отношении к нему в английском клубе в период его отстранения от тренировок.

«Это были очень тяжёлые месяцы в Англии, больше 40 дней в отеле, тренировки отдельно… Мне кажется, они проявили ко мне неуважение, но дело не в этом. Я не хочу раздувать скандал, такова жизнь. Я очень благодарен клубу; были и плохие, и хорошие времена, мы завоевали два титула», — приводит слова Антони El Desmarque.

Антони заключил контракт с «Бетисом» до 2030 года. Ранее он уже выступал за команду на правах аренды, проведя 26 матчей, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами. По информации Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 35 млн.

