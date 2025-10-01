Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Карабах — Копенгаген. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик: мы — «Барса», и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов

Флик: мы — «Барса», и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о целях команды в Лиге чемпионов.

«Мы — «Барса», и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов. Однако мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, а путь будет долгим. Кроме того, нам предстоит встретиться с фантастическими командами, первая из которых выйдет на поле уже завтра», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
«Нам придётся играть на пределе возможностей». Флик — о матче «Барселоны» и «ПСЖ» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android