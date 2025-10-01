Флик: мы — «Барса», и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о целях команды в Лиге чемпионов.

«Мы — «Барса», и нам нравится быть фаворитами Лиги чемпионов. Однако мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, а путь будет долгим. Кроме того, нам предстоит встретиться с фантастическими командами, первая из которых выйдет на поле уже завтра», — приводит слова Флика пресс-служба «Барселоны».

Матч между «Барселоной» и «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» (Барселона, Испания) 1 октября 2025 года. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — французский «Пари Сен-Жермен». Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.