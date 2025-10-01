Рахимов назвал сроки возвращения в строй травмированных игроков «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о сроках возвращения в строй травмированных футболистов своей команды.

— Есть надежда, что вернутся Мальдонадо и Грицаенко. Тогда и здесь конкуренция будет расти. Всему своё время, мы просто долго стояли на месте.

— Какой у них срок восстановления?

— Ещё есть Швец. У него — две-три недели. Грицаенко — то же самое. Мальдонадо — дольше, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

30 сентября «Рубин» уступил на своём поле «Зениту» со счётом 0:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

