Видеообзор разгромного поражения «Кайрата» от мадридского «Реала» в матче общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.

В составе победителей отметился хет-триком форвард мадридцев Килиан Мбаппе, ещё по мячу забили полузащитники «сливочных» Эдуарду Камавинга и Браим Диас. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре 21 октября «Кайрат» примет дома «Пафос» с Кипра, а «Реал» днём позднее сыграет в Мадриде с туринским «Ювентусом».