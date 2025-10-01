Видеообзор разгромного поражения «Кайрата» от мадридского «Реала» в матче общего этапа ЛЧ
В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Кайрат» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч закончился со счётом 5:0 в пользу гостей.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
В составе победителей отметился хет-триком форвард мадридцев Килиан Мбаппе, ещё по мячу забили полузащитники «сливочных» Эдуарду Камавинга и Браим Диас. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре 21 октября «Кайрат» примет дома «Пафос» с Кипра, а «Реал» днём позднее сыграет в Мадриде с туринским «Ювентусом».
