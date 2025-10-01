Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Видеообзор поражения «Ливерпуля» от «Галатасарая» в матче общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались турецкий «Галатасарай» и английский «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «РАМС Парк» (Стамбул, Турция). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В составе победителей единственным забитым мячом отметился нигерийский нападающий стамбульского клуба Виктор Осимхен на 16-й минуте. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре мерсисайдцы встретятся с «Айнтрахтом». Матч состоится 22 октября. «Галатасарай» сыграет с «Будё-Глимт» (22 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.