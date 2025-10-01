Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа «Баварии» над «Пафосом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и «Пафос» с Кипра. Игра проходила на стадионе «Альфамега» (Колосси, Кипр). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе хозяев поля единственным забитым мячом отметился хорват Мислав Оршич. У победителей записал дубль на свой счёт английский форвард Гарри Кейн, по одному голу забили сенегальский нападающий Николас Джексон, португальский защитник Рафаэл Геррейру и французский вингер Майкл Олисе. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре «Пафос» 21 октября сыграет в гостях с «Кайратом», «Бавария» 22 октября примет на своём поле «Брюгге».