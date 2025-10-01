Победа «Атлетико» над «Айнтрахтом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В составе «Атлетико» 200-й гол за клуб забил французский форвард Антуан Гризманн. Также отличились итальянский нападающий Джакомо Распадори, испанский защитник Робен Ле Норман, аргентинцы Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. У «Айнтрахта» единственный забитый мяч в активе немецкого форварда Жонатана Буркардта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
В следующем туре Лиги чемпионов 21 октября «Атлетико» сыграет в гостях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахт» днём позднее примет «Ливерпуль».
- 1 октября 2025
-
09:28
-
09:27
-
09:25
-
09:25
-
09:20
-
09:16
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:10
-
09:04
-
08:52
-
08:33
-
08:17
-
08:05
-
07:37
-
07:28
-
07:20
-
06:46
-
06:42
-
06:16
-
06:09
-
05:58
-
04:45
-
04:40
-
04:25
-
04:02
-
03:53
-
03:24
-
03:12
-
03:06
-
03:04
-
02:56
-
02:48
-
02:47