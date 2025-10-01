Скидки
Локомотив М — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Победа «Атлетико» над «Айнтрахтом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
1:0 Распадори – 4'     2:0 Ле Норман – 33'     3:0 Гризманн – 45+1'     3:1 Буркардт – 57'     4:1 Симеоне – 70'     5:1 Альварес – 82'    

В составе «Атлетико» 200-й гол за клуб забил французский форвард Антуан Гризманн. Также отличились итальянский нападающий Джакомо Распадори, испанский защитник Робен Ле Норман, аргентинцы Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. У «Айнтрахта» единственный забитый мяч в активе немецкого форварда Жонатана Буркардта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

В следующем туре Лиги чемпионов 21 октября «Атлетико» сыграет в гостях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахт» днём позднее примет «Ливерпуль».

