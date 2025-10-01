Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа «Атлетико» над «Айнтрахтом» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались мадридский «Атлетико» и франкфуртский «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Сивитас Метрополитано» (Мадрид, Испания). Матч закончился со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе «Атлетико» 200-й гол за клуб забил французский форвард Антуан Гризманн. Также отличились итальянский нападающий Джакомо Распадори, испанский защитник Робен Ле Норман, аргентинцы Джулиано Симеоне и Хулиан Альварес. У «Айнтрахта» единственный забитый мяч в активе немецкого форварда Жонатана Буркардта. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

В следующем туре Лиги чемпионов 21 октября «Атлетико» сыграет в гостях с лондонским «Арсеналом», «Айнтрахт» днём позднее примет «Ливерпуль».