«Марсель» разгромил «Аякс» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ
В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Марсель» и амстердамский «Аякс». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
4 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Пайшао – 6' 2:0 Пайшао – 12' 3:0 Гринвуд – 26' 4:0 Обамеянг – 52'
В составе «Марселя» дублем отметился бразилец Игор Пайшао, по мячу забили английский вингер Мэйсон Гринвуд и габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре 22 октября «Марсель» сыграет в гостях с лиссабонским «Спортингом», «Аякс» в этот же день встретится на выезде с лондонским «Челси».
