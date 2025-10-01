«Марсель» разгромил «Аякс» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались французский «Марсель» и амстердамский «Аякс». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

В составе «Марселя» дублем отметился бразилец Игор Пайшао, по мячу забили английский вингер Мэйсон Гринвуд и габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре 22 октября «Марсель» сыграет в гостях с лиссабонским «Спортингом», «Аякс» в этот же день встретится на выезде с лондонским «Челси».