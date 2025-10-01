Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив М — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Уверенная победа «Интера» над «Славией» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

Уверенная победа «Интера» над «Славией» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и чешская «Славия». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Мартинес – 30'     2:0 Думфрис – 34'     3:0 Мартинес – 65'    

В составе «Интера» дублем отметился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес и один забитый мяч на счету французского защитника Дензела Думфриса. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре 22 октября «Интер» сыграет в гостях с бельгийским «Юнионом», «Славия» на следующий день встретится на выезде с итальянской «Аталантой».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android