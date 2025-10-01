Уверенная победа «Интера» над «Славией» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ
В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались миланский «Интер» и чешская «Славия». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» (Милан, Италия). Матч закончился со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
3 : 0
Славия П
Прага, Чехия
1:0 Мартинес – 30' 2:0 Думфрис – 34' 3:0 Мартинес – 65'
В составе «Интера» дублем отметился аргентинский форвард Лаутаро Мартинес и один забитый мяч на счету французского защитника Дензела Думфриса. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре 22 октября «Интер» сыграет в гостях с бельгийским «Юнионом», «Славия» на следующий день встретится на выезде с итальянской «Аталантой».
