Расписание матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 1 октября

Сегодня, 1 октября, состоятся матчи 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием на 1 октября.

Расписание матчей 5-го тура группового этапа Пути РПЛ на 1 октября (время — московское):

18:00. «Пари Нижний Новгород» – «Спартак» Москва;

18:00. «Крылья Советов» – «Сочи»;

20:30. «Балтика» – «Акрон»;

20:30. «Локомотив» – ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.