Вратарь «Краснодара» рассказал, что перед пенальти смотрел в глаза промазавшему Миранчуку

Голкипер «Краснодара» Александр Корякин рассказал, что встретился взглядом с полузащитником московского «Динамо» Антоном Миранчуком перед его ударом в серии послематчевых пенальти в игре 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 4:2 пен.). Миранчук стал единственным игроком в серии, пробившим мимо — выше ворот, также Корякин отразил удар по центру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

«Когда Миранчук разбегался, мы с ним очень пристально смотрели друг на друга. С остальными пенальтистами-соперниками мы не встречались взглядами, а с Миранчуком смотрели именно в глаза друг другу. Наверное, полторы или две секунды так смотрели. Не знаю, почему так получилось», — сказал Корякин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победа в серии пенальти с «Динамо» гарантировала «Краснодару» выход в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России.

Видео: Антон Миранчук: мечтаю ещё раз поиграть с братом