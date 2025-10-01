«Пари НН» — «Спартак»: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари Нижний Новгород» и московский «Спартак». Команды будут играть на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Пари Нижний Новгород» занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за четыре матча. «Спартак» располагается на второй строчке, заработав семь очков. На первом месте находится махачкалинское «Динамо» (11).