Локомотив М — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
«Будё-Глимт» упустил победу в конце матча с «Тоттенхэмом» — в видеообзоре общего этапа ЛЧ

Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и английский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Матч закончился с ничейным результатом 2:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Хёуге – 53'     2:0 Хёуге – 66'     2:1 ван де Вен – 68'     2:2 Гундерсен – 89'    

В составе «Будё-Глимт» дублем отметился норвежский форвард Йенс Петтер Хёуге. Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен сократил отставание лондонской команды, а на 89-й минуте защитник норвежского клуба Йостейн Гундерсен забил в свои ворота. Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время встречи. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре норвежская команда встретится с «Галатасараем». Матч состоится 22 октября. Лондонский клуб сыграет с «Монако» (22 октября).

