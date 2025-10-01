«Будё-Глимт» упустил победу в конце матча с «Тоттенхэмом» — в видеообзоре общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались норвежский «Будё-Глимт» и английский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» (Будё, Норвегия). Матч закончился с ничейным результатом 2:2.
В составе «Будё-Глимт» дублем отметился норвежский форвард Йенс Петтер Хёуге. Нидерландский защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен сократил отставание лондонской команды, а на 89-й минуте защитник норвежского клуба Йостейн Гундерсен забил в свои ворота. Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провёл на поле всё время встречи. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре норвежская команда встретится с «Галатасараем». Матч состоится 22 октября. Лондонский клуб сыграет с «Монако» (22 октября).
