Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска: надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться всё сильнее

Тренер «Челси» Мареска: надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться всё сильнее
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Риос – 18'    
Удаления: Педро – 90+6' / нет

«Мы забили, но во втором тайме по разным причинам несколько сдали. И всё же приложенные командой усилия были очень и очень хороши. В последних двух-трёх играх мы пропускали, а нам нужно обороняться очень хорошо, как это было на протяжении большей части прошлого сезона. Взять три очка, победив всухую, — это приятное чувство.

«Баварии» мы проиграли, но, думаю, команда была хороша. Мы же встречались с соперником, который пять, шесть, семь лет постоянно доходит до четвертьфинала либо полуфинала. Для нас же путь начинается с этого сезона, и, надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться всё сильнее», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.

Материалы по теме
«Челси» испортил камбэк Моуринью, вынос от «Атлетико» и уничтожение «Аякса». Что там в ЛЧ?
Видео
«Челси» испортил камбэк Моуринью, вынос от «Атлетико» и уничтожение «Аякса». Что там в ЛЧ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android