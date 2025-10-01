Тренер «Челси» Мареска: надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться всё сильнее

Главный тренер английского «Челси» Энцо Мареска высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (1:0).

«Мы забили, но во втором тайме по разным причинам несколько сдали. И всё же приложенные командой усилия были очень и очень хороши. В последних двух-трёх играх мы пропускали, а нам нужно обороняться очень хорошо, как это было на протяжении большей части прошлого сезона. Взять три очка, победив всухую, — это приятное чувство.

«Баварии» мы проиграли, но, думаю, команда была хороша. Мы же встречались с соперником, который пять, шесть, семь лет постоянно доходит до четвертьфинала либо полуфинала. Для нас же путь начинается с этого сезона, и, надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться всё сильнее», — приводит слова Марески официальный сайт УЕФА со ссылкой на TNT Sports.