Талалаев: надеюсь, пропущенный на последних минутах от ЦСКА гол «Балтике» даже поможет

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к пропущенному на последних минутах выездного матча 10-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:1) решающему голу перед домашней игрой 5-го тура Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном», которая пройдёт 1 октября.

«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть. Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой. Нам надо забить и не пропустить», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поражение от ЦСКА стало для «Балтики» первым в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В кубковой группе D калининградцы занимают четвёртое место с двумя очками в четырёх матчах, «Акрон» находится на третьей строчке таблицы с пятью очками.

