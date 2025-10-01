Скидки
Главная Футбол Новости

Талалаев: надеюсь, пропущенный на последних минутах от ЦСКА гол «Балтике» даже поможет

Талалаев: надеюсь, пропущенный на последних минутах от ЦСКА гол «Балтике» даже поможет
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к пропущенному на последних минутах выездного матча 10-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (0:1) решающему голу перед домашней игрой 5-го тура Фонбет Кубка России с тольяттинским «Акроном», которая пройдёт 1 октября.

Мир Российская Премьер-лига . 10-й тур
28 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Дивеев – 90+5'    
Удаления: нет / Андраде – 83'
Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Акрон
Тольятти
«Я очень надеюсь, что пропущенный на последних минутах гол от ЦСКА нам даже поможет. Тот смешанный состав, который выйдет на матч с «Акроном», будет понимать, что, во‑первых, играть надо до конца. До последней секунды. А во‑вторых, без забитых мячей нельзя выиграть. Вот такие простые тезисы мы озвучиваем перед этой игрой. Нам надо забить и не пропустить», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Поражение от ЦСКА стало для «Балтики» первым в текущем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. В кубковой группе D калининградцы занимают четвёртое место с двумя очками в четырёх матчах, «Акрон» находится на третьей строчке таблицы с пятью очками.

Видео: ЦСКА и «Балтика» перевернули всё. Глушенков в огне. ПЛН #112

