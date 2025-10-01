Франк высказался о матче с «Будё-Глимт», в котором «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал ничейный результат в матче общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт» (2:2).

«Позитивный момент — это наш характер. Мы остались в игре, продолжали биться, и это принесло нам солидную ничью на выезде. Если проигрываешь 0:2 в Лиге чемпионов против такой хорошей команды, а потом получаешь одно очко, то мне это подходит.

В первом тайме соперник был сильнее нас, это было очевидно. Они исключительно хороши в том, что они делают. Тренер знает своё дело. Но, думаю, когда счёт стал 2:0, мы заиграли лучше соперника и оставались лучшими на поле в оставшейся части матча», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.