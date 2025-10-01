Скидки
Главная Футбол Новости

Франк высказался о матче с «Будё-Глимт», в котором «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2

Франк высказался о матче с «Будё-Глимт», в котором «Тоттенхэм» отыгрался с 0:2
Комментарии

Главный тренер английского «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал ничейный результат в матче общего этапа Лиги чемпионов с норвежским «Будё-Глимт» (2:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Хёуге – 53'     2:0 Хёуге – 66'     2:1 ван де Вен – 68'     2:2 Гундерсен – 89'    

«Позитивный момент — это наш характер. Мы остались в игре, продолжали биться, и это принесло нам солидную ничью на выезде. Если проигрываешь 0:2 в Лиге чемпионов против такой хорошей команды, а потом получаешь одно очко, то мне это подходит.

В первом тайме соперник был сильнее нас, это было очевидно. Они исключительно хороши в том, что они делают. Тренер знает своё дело. Но, думаю, когда счёт стал 2:0, мы заиграли лучше соперника и оставались лучшими на поле в оставшейся части матча», — приводит слова Франка официальный сайт УЕФА.

