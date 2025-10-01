Минимальная победа «Челси» над «Бенфикой» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ
В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались лондонский «Челси» и лиссабонская «Бенфика». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон, Англия). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Бенфика
Лиссабон, Португалия
1:0 Риос – 18'
Удаления: Педро – 90+6' / нет
Единственный мяч в этой встрече был забит на 18-й минуте колумбийским полузащитником «орлов» Ричардом Риосом в свои ворота. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
В следующем туре «Челси» 22 октября примет на своём поле «Аякс», «Бенфика» 21 октября сыграет в гостях с «Ньюкасл Юнайтед».
Комментарии
