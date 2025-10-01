Скидки
Корнаухов — о матче «Локомотив» — ЦСКА: Кубок России — трофей, за который стоит побороться

Корнаухов — о матче «Локомотив» — ЦСКА: Кубок России — трофей, за который стоит побороться
Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос об ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и московским «Локомотивом».

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У ЦСКА и «Локомотива» достаточно сильная ротация составов в кубковых матчах. Посмотрим, кто выйдет на поле. Тем более что армейцам в конце недели предстоит дерби со «Спартаком» в РПЛ, а недавно у них был очень непростой матч с «Балтикой». В любом случае Кубок России — это трофей, за который стоит побороться», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — ЦСКА состоится 1 октября и начнётся в 20:30 мск. Красно-зелёные возглавляют таблицу группы D с девятью очками в четырёх матчах, армейцы при восьми очках в четырёх матчах находятся на втором месте.

