Корнаухов — о матче «Локомотив» — ЦСКА: Кубок России — трофей, за который стоит побороться

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов ответил на вопрос об ожиданиях перед матчем 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между армейцами и московским «Локомотивом».

«У ЦСКА и «Локомотива» достаточно сильная ротация составов в кубковых матчах. Посмотрим, кто выйдет на поле. Тем более что армейцам в конце недели предстоит дерби со «Спартаком» в РПЛ, а недавно у них был очень непростой матч с «Балтикой». В любом случае Кубок России — это трофей, за который стоит побороться», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч 5-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — ЦСКА состоится 1 октября и начнётся в 20:30 мск. Красно-зелёные возглавляют таблицу группы D с девятью очками в четырёх матчах, армейцы при восьми очках в четырёх матчах находятся на втором месте.

Видео: Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России