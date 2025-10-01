Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Волевая победа «Аталанты» над «Брюгге» — в видеообзоре матча общего этапа ЛЧ

В ночь с 30 сентября на 1 октября завершился матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встречались итальянская «Аталанта» и бельгийский клуб «Брюгге». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» (Бергамо, Италия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На гол гостей в исполнении греческого полузащитника Христоса Дзолиса бергамаски ответили забитыми мячами сербского полузащитника Лазара Самарджича (с пенальти) и хорвата Марио Пашалича. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре «Аталанта» примет на своём поле пражскую «Славию», а «Брюгге» сыграет в гостях с мюнхенской «Баварией». Оба матча пройдут 22 октября.