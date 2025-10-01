Скидки
Главная Футбол Новости

Локомотив — ЦСКА: во сколько начало матча Пути РПЛ Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн 1 октября 2025 года

«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн
Комментарии

Сегодня, 1 октября, состоится матч группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа D. 5-й тур
01 октября 2025, среда. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
