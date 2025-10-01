Максим Петров оценил результаты «Балтики» в первой трети сезона РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о результатах команды в первой трети сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как по пятибалльной шкале оцените результаты «Балтики» в первых 10 турах чемпионата?

— Наверное, четвёрка.

— Что в первую очередь помогло «Балтике» так удачно провести первую треть чемпионата?

— То, что мы поистине сплочённый коллектив. Мы прямо команда, которой тренерский штаб помогает добиваться результатов, хорошо даёт всю необходимую информацию о соперниках и наших качествах. И объединяет нас. Такая сплочённость и помогает нам идти вверху, — приводят слова Петрова «Известия».

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.