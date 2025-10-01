Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Петров оценил результаты «Балтики» в первой трети сезона РПЛ

Максим Петров оценил результаты «Балтики» в первой трети сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о результатах команды в первой трети сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Как по пятибалльной шкале оцените результаты «Балтики» в первых 10 турах чемпионата?
— Наверное, четвёрка.

— Что в первую очередь помогло «Балтике» так удачно провести первую треть чемпионата?
— То, что мы поистине сплочённый коллектив. Мы прямо команда, которой тренерский штаб помогает добиваться результатов, хорошо даёт всю необходимую информацию о соперниках и наших качествах. И объединяет нас. Такая сплочённость и помогает нам идти вверху, — приводят слова Петрова «Известия».

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 10 матчей.

Материалы по теме
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Дивеев внёс ЦСКА на первое место! На последних секундах прибил «Балтику» впервые в сезоне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android