Экс-судья Фернандес высказался об отмене пенальти «Кайрата» в матче с «Реалом»

Бывший судья Павел Фернандес объяснил, почему не был назначен пенальти в пользу «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (0:5). На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом. Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил своё решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

«Если контакт и был, то совсем лёгкий, и произошёл он в тот момент, когда Себальос уже убирал ногу, а белорус уже начинал нырять в бассейн.

VAR правильно вмешался – это не пенальти», – написал Фернандес в социальной сети X.