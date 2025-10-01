Экс-судья Фернандес высказался об отмене пенальти «Кайрата» в матче с «Реалом»
Бывший судья Павел Фернандес объяснил, почему не был назначен пенальти в пользу «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (0:5). На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом. Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил своё решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.
Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25' 0:2 Мбаппе – 52' 0:3 Мбаппе – 74' 0:4 Камавинга – 83' 0:5 Диас – 90+3'
«Если контакт и был, то совсем лёгкий, и произошёл он в тот момент, когда Себальос уже убирал ногу, а белорус уже начинал нырять в бассейн.
VAR правильно вмешался – это не пенальти», – написал Фернандес в социальной сети X.
