Барселона — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Экс-судья Фернандес высказался об отмене пенальти «Кайрата» в матче с «Реалом»

Экс-судья Фернандес высказался об отмене пенальти «Кайрата» в матче с «Реалом»
Комментарии

Бывший судья Павел Фернандес объяснил, почему не был назначен пенальти в пользу «Кайрата» в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Реалом» (0:5). На 67-й минуте встречи полузащитник хозяев Валерий Громыко упал в штрафной площади соперника после контакта с Дани Себальосом. Главный арбитр встречи Марко Гуида назначил 11-метровый, но отменил своё решение, посмотрев повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 5
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Мбаппе – 25'     0:2 Мбаппе – 52'     0:3 Мбаппе – 74'     0:4 Камавинга – 83'     0:5 Диас – 90+3'    

«Если контакт и был, то совсем лёгкий, и произошёл он в тот момент, когда Себальос уже убирал ногу, а белорус уже начинал нырять в бассейн.

VAR правильно вмешался – это не пенальти», – написал Фернандес в социальной сети X.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

